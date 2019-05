O Real Madrid é o clube mais valioso do mundo, com um valor de mercado de mais de 3.000 milhões de euros, de acordo com um relatório da KPMG. No ranking dos 32 mais valiosos está ainda o Benfica, na 26.ª posição, sendo o único clube português neste top.

O estudo da consultora avalia o clube madrileno em 3.224 milhões de euros, tendo ultrapassado o Manchester United, que ocupa este ano a segunda posição com um valor de mercado de 3.207 milhões de euros. A fechar o top 3 está o Bayern Munique avaliado em 2.696 milhões de euros.

Neste pódio dos 32 mais valiosos do mundo, há um português. O Benfica, que acabou de conquistar o campeonato nacional, ocupa a 26.ª posição a valer 333 milhões de euros. Ainda que o valor do clube tenha aumentado em 1% face ao ano anterior, manteve a mesma posição no ranking da KPMG.

É a segunda vez num curto espaço de tempo que o Benfica surge em destaque nos rankings mundiais. Ainda recentemente a marca do clube da Luz tinha sido apontada pela Brand Finance como uma das mais valiosas da Europa. Está na 40.ª posição.

O ranking dos 32 clubes mais valiosos do mundo