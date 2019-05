Dez mil veículos passaram a classe 1 nas portagens

Com a entrada em vigor da lei que revê os critérios de classificação dos veículos no início do ano, são já dez mil os veículos que passaram a pagar a classe 1 nas portagens. São os automobilistas que pedem para ter acesso a este desconto, requerimento que é depois avaliado e validado pela Via Verde.

O número de pedidos para beneficiar desta medida tem vindo a crescer, adianta uma fonte da Brisa, acionista da Via Verde, ao Jornal de Negócios (acesso pago). A entidade tem de verificar se os veículos dos clientes cumprem todos os requisitos, bem como se estão na lista do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) das marcas, modelos e números de homologação.

Os clientes têm de enviar à Via Verde o documento único automóvel que comprove o seu acesso. Veículos com um peso bruto inferior a 2.300 quilos, uma altura ao primeiro eixo entre 1,10 e 1,30 metros e que cumpram a norma ambiental Euro 6 relativa às emissões automóveis, são os que podem ser elegíveis a beneficiar deste desconto.

O impacto desta medida nas receitas das portagens não é conhecido. Ainda estão a decorrer negociações com as concessionárias das autoestradas para determinar as compensações, sendo que o Governo tinha já chegado a um princípio de acordo com a Brisa no qual determinava que ia neutralizar o efeito da medida. Os montantes não foram definidos, ficando dependentes do número de veículos que beneficiam do desconto.