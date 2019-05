5 coisas que vão marcar o dia

Pela primeira vez, realiza-se em Portugal uma emissão de dívida em moeda chinesa, o que acontece no mesmo dia em que o Banco de Portugal faz um balanço da implementação do travão ao crédito que impôs aos bancos e em que o INE divulga a evolução dos preços dos imóveis comerciais em 2018. Terminam as Conferências do Estoril e comemora-se o dia Mundial da Energia com o lançamento de um novo simulador de eletricidade.

Portugal estreia-se na emissão de Panda Bonds

Esta quarta-feira Portugal entra para a história ao ser o primeiro país da Zona Euro a realizar uma emissão de dívida em moeda chinesa. Tal como o ECO avançou em primeira mão, o Tesouro emite títulos de dívida no valor de dois mil milhões de renmimbi (260 milhões de euros) por um prazo de três anos.

Barroso e Zapatero falam na experiência de governação

No terceiro e último dia das Conferências do Estoril, Edmund Phelps, prémio Nobel da Economia, Bernard Kouchner e Rigoberta Menchú Tum, ambos laureados com o Nobel da Paz, vão discutir um dos mais prementes problemas de justiça global: a pobreza extrema no mundo inteiro. Já o último painel do evento, José Manuel Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal e presidente da Comissão europeia, e José Luis Zapatero, que também presidiu ao governo de Espanha, vão falar das suas experiências de governação e as lições que daí tiraram.

Banco de Portugal faz balanço do travão ao crédito

Quase um ano após a entrada em vigor, o Banco de Portugal vai fazer um balanço da implementação pelos bancos das suas recomendações sobre o crédito com vista a prevenir situações de sobreendividamento das famílias e os riscos que daí possam resultar para a economia. A entidade liderada por Carlos Costa divulga, esta quarta-feira, o primeiro relatório que faz o balanço da implementação da medida macroprudencial que entrou em vigor a 1 de julho de 2018.

INE divulga evolução dos preços dos imóveis comerciais em 2018

O Instituto Nacional de Estatística (INE) faz um balanço da evolução dos preços dos imóveis comerciais relativo a 2018, através da divulgação do Índice de preços das Propriedades Comerciais. Os dados de 2017, mostraram que os preços dos imóveis comerciais apresentaram uma variação média anual de 3,3%, acelerando 1,3% em relação a 2016.

ERSE comemora Dia Mundial da Energia com novo simulador

Esta quarta-feira celebra-se o dia Mundial da Energia, data que fica marcada pelo lançamento de um novo simulador de energia por parte da Entidade Reguladora dos Serviços de Energia (ERSE). Esta ferramenta permitirá aos consumidores identificarem se a potência de eletricidade contratada é adequada ao nível de consumo dos equipamentos que têm em casa. A redução da potência contratada permite poupanças a partir de 22 euros por ano.