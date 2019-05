Revista de imprensa internacional

O BCE alertou a Itália para os riscos que podem enfrentar se não cumprirem as regras europeias relativas à dívida. Já a associação internacional que regula os transportes aéreos adianta que a norte-americana Boeing pode só conseguir voltar a pôr o modelo 737 MAX no ar no final do verão, visto que ainda estão a ser avaliadas as condições necessárias para a aeronave regressar ao serviço. Numa altura em que ainda não estão atenuadas as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, a Huawei pede a um tribunal que anule as restrições impostas por Trump às empresas tecnológicas. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Associated Press

BCE lança alerta sobre dívida italiana

O Banco Central Europeu (BCE) alerta Itália de que, se não obedecerem às regras europeias que limitam a dívida, podem enfrentar vários desafios. “Se os riscos de desaceleração do crescimento se materializarem, os custos de financiamento para os soberanos vulneráveis podem vir a aumentar, fazendo também subir as preocupações de sustentabilidade da dívida”, indica a instituição liderada por Mario Draghi.

Reuters

Boeing 737 MAX pode não regressar ao serviço até agosto

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) estima que pode ser só em agosto que o Boeing 737 MAX volta a voar. O chefe do grupo de companhias aéreas relembrou, porém, que a última palavra sobre o regresso aos céus é dos reguladores. Os voos desta aeronave foram suspensos em março, depois de este modelo estar envolvido em acidentes nos últimos meses. A IATA está a planear organizar uma cimeira com companhias aéreas e reguladores para discutir o que será necessário para a aeronave da Boeing voltar ao serviço.

CNBC

Huawei pede a tribunal dos EUA que anule proibição de compra de equipamentos

A Huawei continua a lutar contra as restrições impostas pelos Estados Unidos. Donald Trump colocou a gigante tecnológica na “lista negra” das exportações, obrigando as empresas norte-americanas a obter licença para vender tecnologia crítica à Huawei, medida que a empresa chinesa quer ver anulada. Para tal, pediu a um tribunal norte-americano para anular a “proibição tirânica” de compra dos seus equipamentos pelos governos estatais.

Bloomberg

Regulador de mercados da UE recua no plano de impor restrições a ações britânicas

Os reguladores dos mercados na União Europeia tinham planeado que, depois do Brexit, a transação de ações de empresas britânicas como a Vodafone ou a BP tinham de ser feitas dentro da UE. Mas a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) acabou por decidir não avançar com estes moldes, depois de críticas de gestores financeiros, mas também de vários responsáveis do país.

CNN

Apple anuncia primeiro novo iPod em quatro anos

Os aparelhos de música da Apple têm ficado de fora dos novos lançamentos da marca da maçã nos últimos anos, mas regressam agora ao catálogo. A Apple lançou um novo iPod, num passo que pode ajudar a marca a atrair um novo segmento, depois de as vendas de iPhones terem começado a estagnar. O aparelho tem mais opções de espaço de memória disponíveis do que anteriormente, e os preços começam nos 199 dólares.

