Revista de imprensa internacional

Espanha está a mudar a legislação para garantir que as empresas se conseguem financiar mas facilmente através da emissão de dívida. E no Brasil as notícias económicas não parem muito positivas já que, os dados do primeiro trimestre deverão confirmar esta quinta-feira um abrandamento da economia e até talvez mesmo uma recessão. Por outro lado, pela primeira vez em Israel, um primeiro-ministro designado não consegue formar Governo. Benjamin Netanyahu atira o país para um novo processo eleitoral. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Cinco Días

Espanha muda legislação para incentivar emissão de dívida das empresas

O Ministério da Economia da Espanha está a trabalhar numa nova legislação para evitar a deslocação de empresas que queiram emitir dívida para outros países. A mudança à Lei das Sociedades de Capital Aberto inclui regras menos apertadas para os emitentes, que deixam de ter de preparar um relatório anual de governança. Este é um dos obstáculos que incentiva os emissores a procurarem outros países, como Irlanda ou Luxemburgo. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre/ conteúdo em espanhol).

AFP

PIB trimestral deve confirmar desaceleração económica do Brasil

A desaceleração da economia brasileira deve ser confirmada esta quinta-feira pelos dados do primeiro trimestre, que poderão mesmo revelar uma contração, a primeira desde o fim de 2016. Caso esta previsão se venha a confirmar caem por terra as expectativas de descolagem rápida criadas com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência e com o seu programa pró-mercados. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu este mês uma “probabilidade relevante de que o Produto Interno Bruto tenha recuado ligeiramente no primeiro trimestre do ano, na comparação com o trimestre anterior, após considerados os padrões sazonais”. Nesse caso, o Brasil ficaria à beira de uma nova recessão (definida por dois trimestres consecutivos de contração do PIB), depois da de 2015-2016. A maior economia latino-americana, com mais de 13 milhões de desempregados, ainda se ressente das consequências desta crise, já que registou dois anos consecutivos de crescimento fraco (1,1% em 2017 e em 2018). Leia a notícia completa na AFP (acesso livre/ conteúdo em português)

Financial Times

Malásia rejeita bloqueio dos EUA à Huawei

A Malásia quer continuar a usar a tecnologia da Huawei, apesar de os EUA terem colocado a produtora chinesa na lista negra de exportações e terem incentivado os aliados a não fazerem negócio com a empresa. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro do país, Mahathir Mohamad, citado pelo Financial Times. Numa conferência da Nikkei em Tóquio, o governante disse que a Malásia “está a tentar usar o máximo de tecnologia possível” porque a capacidade de investigação da Huawei é “muito superior” à das tecnológicas malaias. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado/ conteúdo em inglês).

BBC

Netanyahu falhou coligação. Israel avança para novas eleições

Após uma corrida contra o tempo, o primeiro-ministro e líder do partido Likud, Benjamin Netanyahu, falhou na formação de um Governo de coligação em Israel. Foi decidida assim a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições que deverão acontecer a 17 de setembro. Trata-se da primeira vez na história de Israel que um primeiro-ministro designado falha em conseguir alcançar uma coligação. Leia a notícia completa na BBC (acesso livre/ conteúdo em inglês).

Reuters

Disney diz que vai ser “difícil” filmar na Geórgia se lei do aborto entrar em vigor

O presidente-executivo da Walt Disney, Bob Iger, disse à Reuters que seria “muito difícil” para a empresa continuar a filmar na Geórgia caso uma nova lei de aborto entre em vigor, já que muitas pessoas se recusariam em trabalhar no estado norte-americano. Em causa está uma lei assinada pelo governador daquele Estado que proíbe o aborto após a identificação do batimento cardíaco do feto (seis semanas do início da gravidez). De salientar que a Disney filmou na Geórgia sucessos de bilheteira, como “Pantera Negra” e “Vingadores: Endgame”. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre/ conteúdo em inglês).