Se precisa de abastecer o depósito do automóvel, espere pelo início da próxima semana. É que com a queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais, os preços dos combustíveis vão baixar a partir de segunda-feira, com o gasóleo, o mais utilizado pelos portugueses, a registar a descida mais expressiva.

O petróleo continua a ser penalizado nos mercados internacionais. Depois dos máximos recentes, o barril a chegar perto dos 80 dólares, as tensões comerciais entre EUA e China, que fazem aumentar os receios de abrandamento da economia mundial, têm pesado nas cotações. O Brent está nos 67 dólares.

Perante esta queda do petróleo, os derivados da matéria-prima também cederam, levando a uma descida dos preços do combustíveis nos postos de abastecimento nacionais. De acordo com fonte do setor, o preço do gasóleo simples deverá ficar dois cêntimos mais barato com a atualização semanal feita pelas petrolíferas em Portugal. A gasolina também vai descer, mas a redução poderá ser inferior. Deverá assistir-se a uma descida de preços entre 1,5 e dois cêntimos por litro.

No caso do diesel, tendo em conta os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta descida será a segunda consecutiva, corrigindo de máximos. O preço médio de venda do gasóleo simples fixou-se, esta semana, em 1,396 euros por litro, podendo agora recuar para 1,376 euros.

A gasolina, por seu lado, deverá inverter a tendência recente, recuando dos 1,581 euros atuais para um valor que poderá variar entre os 1,561 euros e os 1,566 euros.

(Notícia atualizada às 11h11 com mais informação)