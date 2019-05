Reembolso médio de IRS supera os mil euros

Durante o primeiro mês de entrega do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), as famílias receberam, em média, um reembolso de 1.061 euros. De acordo com os números do Ministério das Finanças, revelados esta sexta-feira pelo Jornal de Negócios (acesso condicionado), o reembolso médio ultrapassa os valores verificados no ano anterior e, também, o salário médio das famílias portuguesas, que segundo o Instituto Nacional de Estatística, ronda os 912 euros.

Durante o mês de abril — o primeiro dos três meses definidos para a campanha de IRS deste ano — foram reembolsados cerca de 1,19 milhões de contribuintes, num montante de 1,26 mil milhões de euros.

Comparando com os valores devolvidos aos contribuintes em 2017, os reembolsos médios subiram 11,2%. De acordo com os dados que o Ministério das Finanças divulgou na altura, no primeiro mês da campanha de 2017, cada família teve um reembolso médio de 955 euros.

Desde 2013 que os reembolsos de IRS têm subido todos os anos, sendo que este ano prevê-se uma nova subida (com as mexidas faseadas nos escalões), devendo chegar aos 2,9 mil milhões. Recorde-se, contudo, que o valor dos reembolsos demonstra quanto é que o contribuinte adiantou a mais ao Estado através da retenção na fonte.