O Fisco já devolveu aos contribuintes cerca de 1,26 mil milhões de euros em reembolsos de IRS só no primeiro mês do período para a entrega das declarações. Este é o resultado dos quase 1,19 milhões de reembolsos já efetuados, divulgou nesta segunda-feira, o Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em comunicado.

De acordo com os dados hoje conhecidos, até ao último dia de abril fora validadas 2.669.993 declarações de IRS, “cerca de metade do universo potencial”.

Do total de declarações entregues até ao final do último mês, foram liquidadas 2.583.366, havendo lugar a um total de 1.187.716 reembolsos que corresponderam a uma devolução de 1,26 mil milhões de euros aos contribuintes.

No que respeita ao número de declarações entregues, o Fisco denotam um pequeno decréscimo — 380 mil — face ao verificado no ano passado, situação que justifica com o facto de o prazo de entrega do IRS decorrer, este ano, até 30 de junho. Ou seja, mais um mês do que no ano passado.

Contrária, foi a tendência registada no que respeita ao número de declarações liquidadas que cresceram em 167 mil face a abril de 2018, o que de acordo com o ministério das Finanças revela “uma assinalável melhoria na capacidade de liquidação e processamento das declarações”.

Os dados conhecidos nesta segunda-feira indicam ainda que das declarações entregues, 1.108.518 foram confirmadas através do IRS Automático. Este número corresponde a 41,5% do total de declarações (no final da campanha do IRS 2017 haviam sido entregues 31% das declarações através do IRS Automático), o que “demonstra a cada vez mais adesão e fiabilidade do IRS Automático”, indica a nota enviada às redações.

(Notícia atualizada às 13h05 com mais informação)