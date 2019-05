Como é calculada a pensão provisória? 3 de 7

No caso das pensões provisórias de velhice, o cálculo do valor a atribuir está a ser feito com base na informação que “vem do simulador” da Segurança Social, explicou o ministro do Trabalho, numa audição no Parlamento. “O montante da pensão é calculado com base na carreira contributiva e nas remunerações registadas em nome do beneficiário”, acrescenta o guia. É importante notar, contudo, que o simulador não inclui os descontos para outros regimes (como a Caixa Geral de Aposentações), havendo portanto lugar a acertos num momento posterior.

No caso das pensões provisórias de invalidez, o valor está fixado nos 210,31 euros. Isto de acordo com a Portaria nº25/2019, publicada no início do ano em Diário da República pelo Executivo de António Costa.