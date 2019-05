O Grupo Ferrero notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do produtor de gelados Highestime, segundo um aviso publicado.

O fabricante de chocolates, e outros doces, notificou há uma semana o controlo exclusivo da holding do Grupo Highestime, segundo o aviso publicado na página da AdC na internet.

A Ferrero International dedica-se à produção de alimentos, fabrico e venda de produtos de confeitaria e outros produtos doces e, desde 2013, também à aquisição e fornecimento de frutos secos.

A Highestime XXI produz gelados e opera principalmente como fornecedora de produtos de marca do distribuidor a retalhistas e operadores no setor dos serviços alimentares. É uma empresa criada em 2002, com cerca de 250 trabalhadores e um volume de negócios de 50 milhões de euros.