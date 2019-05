O grupo Carlton International anunciou esta sexta-feira que vai apostar na mediação imobiliária de luxo em Portugal, considerando que é um mercado “cada vez mais reconhecido” a nível internacional.

“A nova etiqueta no segmento de luxo, que quer marcar o imobiliário português de forma indelével, conta com uma experiência de 40 anos a nível global e com uma forte vocação para os mais charmosos e exclusivos mercados imobiliários do mundo, assumindo-se como uma referência na Riviera Francesa e nos mais distintos segmentos do Reino Unido, Caraíbas e Estados Unidos”, refere em comunicado.

A Carlton International salienta que pretende atrair não só clientes nacionais, mas também a nível internacional, explicando que vai apresentar um conjunto de serviços, como a gestão das propriedades, os serviços personalizados de decoração dos imóveis, além de consultoria financeira e o aconselhamento fiscal.

“Reconhecendo maturidade e qualidade ao imobiliário português neste segmento, a Carlton International chega ao país para atrair não só os clientes nacionais, mas também todos os que a nível global percebem a oportunidade que Portugal, cada vez mais reconhecido internacionalmente, oferece para viverem e para investirem em produtos de imobiliário de excelência”, acrescenta.

A empresa, que já tem um espaço em Cascais, pretende abrir mais três espaços, no Grande Porto, Grande Lisboa e Algarve, numa lógica de “proximidade e de acompanhamento personalizado dos seus clientes”.