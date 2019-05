“Financial Fitness” a tendência que tem de conhecer

“Why Financial Fitness Is The Only Wellness Trend You Need This Year” é o nome de um artigo recente escrito por Alex Holder, a autora do livro “Open Up – The power of talking about money”.

A escritora sublinha que o Reino Unido está a investir na indústria da saúde e bem-estar – seja através de novos conceitos de produtos e retalho, seja no contexto empresarial com atividades que vão desde lanches saudáveis a clubes de tricô. Mas apesar dos milhões em jogo, diz que toda a indústria está a negligenciar aquela que é a maior fonte de ansiedade – o Dinheiro.

É precisamente sobre dinheiro, enquanto #selfcare que o ECO conversou com Alex Holder, que assina artigos em títulos como a ELLE ou o Guardian, que foi considerada uma das 30 mulheres mais criativas do mundo pelo Business Insider e que está na lista do Evening Standart como uma das cinco mulheres mais inspiradoras da atualidade.

E se a grande máxima, que o dinheiro não traz felicidade até pode ser verdade, segundo a autora, não pensar nele, também pode fazer uma grande diferença na nossa saúde.