Depois de um ano em negociações, a escritura de compra e venda já está feita. Os norte-americanos da Discovery Land Company já são os donos do protejo turístico Costa Terra, que, até agora, era detido pela Semapa, holding da família Queiroz Pereira, avança, esta sexta-feira, Jornal de Negócios (acesso condicionado).

Com quatro quilómetros de frente de costa e localizado na freguesia de Melides, concelho de Grândola, o projeto deverá avançar dentro de poucos dias. De acordo com uma fonte próxima do processo, é esperado que os trabalhos de infraestruturação dos terrenos arranquem já a partir da próxima semana.

Recorde-se que, na apresentação das contas relativas a este ano, a Costa Terra já dava conta de que estava à procura de um parceiro para financiar a execução do projeto turístico que nunca foi posto em marcha, bem como de uma recente renegociação da dívida bancária.

Com esta transação, o grupo norte-americano liderado por Mike Meldman assume as dívidas que pertenciam à Costa Terra, tendo já estabelecido acordos com o Novo Banco, BCP, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola e Montepio, os bancos aos quais parcelas do terreno haviam sido dadas como garantias de empréstimos.