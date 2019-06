O antigo vice-presidente do PSD e ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho, Jorge Moreira da Silva, defende que Rui Rio se devia ter demitido e, pelo menos, promovido eleições diretas internas na sequência dos resultados das eleições europeias, que qualifica como uma humilhação e um resultado desastroso para o partido. “O PSD está totalmente desorientado”, diz.

Atualmente diretor para o Desenvolvimento e Cooperação da OCDE, Jorge Moreira da Silva não esquece o partido do qual é militante e já foi vice-presidente. Num artigo de opinião escrito para o semanário Expresso, o social-democrata arrasa Rui Rio e a atual direção do partido.

“Não sei o que é pior: ter tido um resultado desastroso – o pior da nossa história – ou não ter percebido as razões para que tal tivesse acontecido, como parecem evidenciar as declarações de Rui Rio na noite eleitoral e no decorrer desta semana. O PSD está totalmente desorientado perante um resultado eleitoral que, não há outra forma de o dizer, foi humilhante”, escreve Jorge Moreira da Silva.

O antigo ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho entende que o PSD tinha condições únicas para vencer, como o candidato escolhido pelo PS e a sucessão de casos que envolveram o Governo e o Partido Socialista nos últimos meses.

Ainda assim, diz, o PSD conseguiu ter o “pior resultado de sempre desde a fundação”, o que qualifica como um “desastre eleitoral” e uma “humilhação” que os militantes do partido não mereciam.

A culpa, diz muito claramente, é de Rui Rio, que acusa de renegar a herança reformista do PSD, de tentar consensos impreparados com o PS, de reagir à agenda mediática em vez de assumir uma estratégia de acordo com os princípios do partido.

Jorge Moreira da Silva defende que “em condições normais, deveria ocorrer uma mudança de liderança do PSD por iniciativa do próprio presidente” do PSD, Rui Rio, demitindo-se ou pedindo diretas.