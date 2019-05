Última vaga de sondagens antes das Europeias deste domingo reforçam tendência de uma vitória socialista. Os resultados da Eurosondagem publicados esta sexta-feira pelo Jornal I (não disponível online) atribuem 35,5% das intenções de voto ao PS, contra 25,5% para o PSD, enquanto na sondagem da Aximagem publicada pelo Jornal de Negócios e Correio da Manhã são referidos 32,5% contra 25,4%, para PS e PSD, respetivamente.

Mais do que um reforço nas intenções de voto, a subida na vantagem socialista deve-se sobretudo a uma derrapagem do PSD que, em abril, recolhia 31,1% das intenções expressas na sondagem da Aximagem para os jornais do grupo Cofina. Esta evolução tem sido comum a quase todas as sondagens que foram realizadas depois da crise dos professores.

Além das sondagens às intenções de voto, esta sexta-feira são publicados os resultados de um outro tipo de inquérito, pedido pelo Expresso (acesso pago), que se foca no nível de conhecimento dos eleitores em Portugal sobre quem estão a eleger para Bruxelas. De acordo com os resultados, só 31% dos auscultados consegue nomear o nome de um eurodeputado português. Seja por falta de interesse, seja porque preferem decidir em função do nome do partido, certo é que 54% dos inquiridos não conseguiu nomear um eurodeputado e 14% indicou um nome errado, avança o semanário.

Regressando às intenções de voto, é de sublinhar que apesar de tanto a sondagem do Jornal I como a do Jornal de Negócios coincidirem em colocar PS e PSD respetivamente como primeiro e segundo partidos com mais intenções de voto, ainda que com particular variação nas intenções reunidas pelos socialistas — entre os 35,5% e os 32,5% –, algo que não se verifica nos sociais-democratas — 25,5% ou 25,4% –, nos restantes partidos a situação já é totalmente distinta.

O Bloco de Esquerda ora surge como o terceiro, reunindo 11,4% das intenções de voto na sondagem da Aximage para o Negócios, ora como quinto, reunindo 6,9% no apuramento feito pela Eurosondagem – Associação Mutualista Montepio para o Jornal I. E, se a intenção de voto de um dos partidos varia tanto, naturalmente que a dos restantes também é afetada.

A CDU surge como terceiro partido com maiores intenções de voto para o Jornal I, com 7,6%, e como quarto na sondagem da Aximagem para os jornais do grupo Cofina, com 9,3%. Já o CDS varia entre o quarto e o quinto lugar, ainda que com intenções de voto próximas — 7% ou 6,8%.

No campo dos pequenos partidos, ambas as sondagens apenas destacam o Aliança e o PAN, com o partido de Santana Lopes a reunir 2,5% das intenções de voto em ambas, e o PAN a empatar com o Aliança na Eurosondagem/Associação Mutualista Montepio e a ficar-se pelos 1,4% no inquérito publicado pelo Jornal de Negócios/Correio da Manhã.

Veja aqui a ficha técnica da sondagem publicada pelo Jornal de Negócios e Correio da Manhã. A ficha técnica do apuramento publicado esta sexta-feira pelo Jornal I deverá ser consultado ou na edição em papel ou no site da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, onde devem ser publicadas.