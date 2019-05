5 coisas que vão marcar o dia

A revisão do rating da dívida nacional por parte da Fitch marca a agenda desta sexta-feira, dia em que também termina a campanha eleitoral para as eleições europeias de domingo e são conhecidos dados sobre o comércio mundial. Em Lisboa, referência para a participação de Mário Centeno no Fórum Financeiro Outlook 2019 “Portugal – De aqui para onde?”, enquanto no Porto Luís Onofre assume a presidência da confederação europeia das indústrias do calçado.

Fitch divulga rating de Portugal

Esta sexta-feira, a Fitch revisita o rating da dívida soberana portuguesa. Desde dezembro de 2017 que a agência de notação financeira mantém o rating nacional em ‘BBB’, patamar de investimento de qualidade, com perspetiva ‘estável’. Os especialistas antecipam que a Fitch possa elevar o outlook de ‘estável’ para ‘positivo’, um sinal de que poderá vir a rever em alta o rating.

Mário Centeno abre Fórum “Portugal – De aqui para onde?”

O Ministro das Finanças fala na abertura do Fórum Financeiro Outlook 2019 “Portugal – De aqui para onde?”, iniciativa que decorre nesta sexta-feira na Fundação Gulbenkian. Para além de Mário Centeno estarão presentes outras figuras de destaque do mundo financeiro nacional como Cristina Casalinho, presidente IGCP, e Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisboa. Olivier Blanchard, antigo economista chefe do FMI, também fala por videoconferência.

Divulgados dados sobre o comércio mundial

A “guerra comercial” e outras tensões como o Brexit ensombram a progressão económica mundial. O Gabinete de Análise da Política Económica dos Países Baixos (CPB) adianta nesta sexta-feira estimativas preliminares para o comércio mundial relativas ao mês de março que poderão ajudar a avaliar o impacto que situações estão a ter no comércio. Os últimos dados disponíveis, relativos a fevereiro, mostram que o comércio mundial teve uma diminuição estimada de 1,7% face ao mês anterior.

Luís Onofre assume presidência da confederação europeia do calçado

Escolhido há cerca de três meses para ser o líder europeu da indústria do calçado, chega a vez de Luís Onofre assumir oficialmente o cargo. O designer de calçado português assume nesta sexta-feira a presidência da confederação europeia do setor para o próximo triénio, passando a representar 21.000 empresas responsáveis por 278 mil empregos. A cerimónia decorre no Palácio da Bolsa no Porto.

Último dia de campanha para as eleições europeias

Esta sexta-feira, os candidatos portugueses ao Parlamento Europeu têm a oportunidade de “queimar os último cartuchos” com vista a obter o melhor resultado nas eleições do próximo domingo. Em causa está a disputa por 21 assentos no Parlamento Europeu de um total de 705, com Portugal a ser um dos 13 Estados-Membros que mantêm o atual número de eurodeputados. São 17 os partidos nacionais a participar no escrutínio.