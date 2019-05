A Auchan Retail Portugal, dona dos hipermercados com a marca Jumbo, distribuiu resultados referentes a 2018 pelos colaboradores no montante de 14 milhões euros.

Em declarações à Lusa, o diretor de recursos humanos da Auchan Retail Portugal, Jorge Filipe, revelou que o valor distribuído “equivale a uma média de dois salários por cada colaborador, sendo que parte do montante foi pago em dinheiro, em fevereiro, e outra parte será paga em ações no final de maio”. As ações fazem parte do Fundo ValPortugal, em nome do colaborador, e ficam bloqueadas durante cinco anos.

No final de 2018, a retalhista contabilizava 8.643 colaboradores, uma média de antiguidade de 11 anos e 39 nacionalidades diferentes. Jorge Filipe explicou ainda que, entre 2007 e 2018, a filial portuguesa já distribuiu “pelos colaboradores portugueses 110 milhões de euros”.

No entanto, realçou que, apesar de haver esta repartição de lucros há muitos anos, no período da crise financeira, entre 2009 e 2012, a empresa não distribuiu resultados.

Segundo o mesmo responsável, a remuneração média anual de um colaborador da empresa em Portugal, com um mínimo de seis meses de casa, é superior a 12 mil euros, a que acresce o acesso a vários benefícios e apoios. Além da distribuição de lucros, a Auchan Retail Portugal permite a compra, por parte dos colaboradores efetivos, de ações do Fundo ValPortugal, cuja subscrição decorreu entre 29 de março e 29 de abril. Esta oferta pública de venda totalizou 1,6 milhões de euros para um total de 281.299 títulos comprados.

Jorge Filipe afirmou que, neste momento, o Fundo ValPortugal tem investido pelos colaboradores da retalhista 18,6 milhões de euros. “Depois da compra de 1,6 milhões de euros, o fundo tem na totalidade 18,6 milhões de euros pertencente aos colaboradores portugueses”, sublinhou a mesma fonte.

Em Portugal, 88% dos funcionários são efetivos, mas, destes, 95% são acionistas da Auchan Retail Portugal. O responsável explicou que o objetivo dos acionistas maioritários da empresa – a Auchan pertence ao universo da AFM – Associação Familiar Mulliez – é que “os colaboradores criem uma poupança, a médio/longo prazo, que lhes garanta no mínimo um ano de salário poupado”.

E salientou que, durante a crise, entre 2009 e 2011, esta poupança foi um suporte para os colaboradores da empresa. Jorge Filipe disse que no ano passado as ações da ValPortugal desvalorizam-se 3%, depois de nos dois anos anteriores terem registado uma valorização, em média, entre 10% e 11%.