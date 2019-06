Coimbra recebe estrelas mundiais de programação

Coimbra vai ser, esta terça-feira, a cidade do país com mais programadores por metro quadrado, pelo menos a julgar pela assistência da JNation, conferência que decorre no Convento de São Francisco. O evento de programação criado em 2018 leva à cidade dos estudantes algumas das maiores estrelas mundiais da programação e já tem bilhetes esgotados para a segunda edição. Na audiência estarão cerca de 750 participantes.

“Com uma comunidade cada vez maior e que está a dar resposta aos desafios das maiores tecnológicas do mundo, é cada vez mais urgente criar espaços onde os profissionais em Portugal possam contactar com programadores que desenvolvem as tecnologias que utilizamos todos os dias, é isso que queremos fazer na JNation”, explicam Roberto Cortez e Bruno Baptista, organizadores do evento, citados em comunicado.

Entre os 24 oradores confirmados estão programadores de empresas como a IBM, a Oracle, ou a RedHat e nomes como o que Venkat Subramaniam, professor na Universidade de Houston e autor dos livros Practices of an Agile Developer ou Rediscovering JavaScript, Marcus Biel, evangelista do Clean Code que vai fazer uma sessão de refactoring (limpeza de código) ao vivo e Natalia Tepluhina, Senior Frontend Engineer do GitLab, que é também CTO da VueVixens, uma organização que promove o ensino da programação (linguagem Vue.js) entre mulheres.

Se a edição do ano passado foi inteiramente dedicada à comunidade Java, este ano a organização — que integra duas comunidades de programadores, a Coimbra JUG e a undefined.js, e ainda a alphaCoimbra, associação que tem como missão sedimentar o ecossistema empreendedor e tecnológico da cidade — decidiu abrir o conteúdo também à comunidade JavaScript. Juntas são das que mais crescem em Portugal.