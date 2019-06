A tecnologia está a promover esta transformação, alterando a forma como vivemos e como gerimos negócios. Uma área de Recursos Humanos competitiva tem que responder a esta nova era: digital e de informação.

Analytics nas organizações

Um estudo recente da IBM indica que as Organizações que utilizam Analytics têm duas vezes mais probabilidades de superar os seus concorrentes, mais 33% de crescimento de receitas e 12 vezes mais crescimento de lucros, comparativamente com as que não utilizam.

Desde sempre, as organizações usam os dados existentes nos seus sistemas – sejam eles softwares complexos ou uma simples folha de cálculo – para mapear o que já aconteceu, de uma forma descritiva.

As práticas de Analytics utilizam esses mesmos dados e acrescentam-lhes informação, contextualizando-os para que assumam um papel preditivo – ao compreender o porquê de ter acontecido, permite prever o que vai acontecer – ou, em organizações mais maduras, um papel prescritivo – apoiar a tomada de decisões e/ou ações que produzam um resultado mais eficaz na prossecução de objetivos definidos.

O reconhecimento da importância de Analytics nas organizações reflete-se no aumento do investimento nestas soluções – espera-se que mais de 41% das organizações aumente o seu orçamento para a implementação de soluções de Analytics em 2019-2020!

Estas soluções são, frequentemente, parte de um programa de ativação digital mais vasto nas organizações que pode, e deve!, integrar a vertente de People Analytics.

Mas o que é People Analytics?

People Analytics, ou HR Analytics, refere-se à aplicação de Analytics e de Big Data à Gestão de Recursos Humanos, com o objetivo de promover a melhoria da performance organizacional. Permite antecipar linhas de ação tão variadas como necessidades futuras de recrutamento, de desenvolvimento de competências e talento e, inclusive, antecipar o momento em que um determinado colaborador pretende deixar a organização.

O papel de People Analytics na Gestão de Recursos Humanos é transformador, potenciando uma atuação mais interventiva e proactiva e uma maior contribuição dos Recursos Humanos nos resultados do negócio.

Os profissionais de Recursos Humanos estão cada vez mais conscientes do papel de People Analytics no futuro das organizações: de acordo com o estudo 2019 HR Skills of the Future, da MyHRFuture, quando lhes foi solicitado que completassem a frase “Se pudesse desenvolver uma competência em 2019, seria…” 28% dos profissionais de recursos humanos responderam People Analytics.

De que forma contribui para o negócio?

Dave Ulrich refere que não são os dados sobre RH que interessam aos decisores, aos clientes e aos investidores, mas sim modelos preditivos e contributos estatísticos que impactem no negócio. Desta forma, os Recursos Humanos evoluem de uma abordagem de disponibilização de dados de reporte de atividade para a disponibilização de dados que permitem criar valor na organização, antecipando impactos e contribuindo ativamente para o negócio.

Para os stakeholders, os resultados isolados do engagement dos Colaboradores é menos relevante do que a apresentação do impacto desses resultados na satisfação e fidelização dos Clientes e, consequentemente, nos resultados do negócio.

É, desta forma, que o People Analytics contribui para o negócio, permitindo à organização:

Tomar melhores decisões de negócio

Melhorar processos

Correlacionar informação de negócio

Criar vantagem competitiva

Incrementar as receitas

Criar mais valor para o acionista

Esta participação mais ativa no negócio e na organização potencia a transformação do papel dos Recursos Humanos nas organizações, evoluindo do seu posicionamento de Business Partner para um papel de maior reconhecimento interno como Advisory Partner.