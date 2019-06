DBRS tira BCP do “lixo”, sobe rating da CGD

Boa notícia para a banca portuguesa. A DBRS reviu em alta a notação atribuída ao banco liderado por Miguel Maya, retirando o BCP do nível de “lixo”. Passou para “BBB” (baixo), o primeiro nível de investimento de qualidade, isto ao mesmo tempo que elevou a classificação atribuída à CGD para “BBB”.

“A revisão em alta do rating do BCP reflete o progresso que o banco tem feito na melhoria da qualidade dos ativos através da redução do stock de Non-Performing Exposures (NPEs), bem como da melhoria da rentabilidade no mercado doméstico“, diz a agência de notação financeira canadiana, tendo essa mesma nota já sido dada pelo BCP em comunicado enviado à CMVM.

“A rentabilidade em 2018 foi suportada pela melhoria dos resultados em Portugal e uma sólida contribuição das operações internacionais”, nota a DBRS, lembrando os lucros de 301 milhões de euros alcançados pela instituição em 2018. Lucros que levaram o banco a regressar ao pagamento de dividendos.

Apesar da melhoria, a agência nota que o baixo rating do banco continua a refletir o “ainda elevado custo do risco e um elevado stock de NPE que, apesar de estar a melhorar, continua abaixo dos pares europeus”. Ainda assim, diz a agência, o “banco está bem posicionado para alcançar o objetivo de reduzir os NPE para três mil milhões em 2021”.

A menor exposição a créditos não produtivos, mas também a rentabilidade, explicam também a revisão em alta feita pela DBRS ao banco público, a CGD. “A melhoria da notação para ‘BBB’ tem em conta os progressos feitos, particularmente em termos da redução do crédito malparado e na rentabilidade”, refere a DBRS.

Mesmo com todos os esforços, a agência diz que a classificação da CGD “continua a refletir o ainda elevado stock de crédito malparado, bem como os desafios ao crescimento das receitas, especialmente ao aumento da margem financeira” num contexto de taxas negativas por parte do BCE.

