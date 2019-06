O Conselho de Administração da Renault, que reuniu esta tarde para avaliar a proposta de fusão apresentada pela Fiat Chrysler Automobiles (FCA), decidiu que vai continuar a estudar o projeto. Esta quarta-feira, ao final do dia, haverá uma nova reunião.

“O Conselho de Administração decidiu continuar a analisar com interesse a possibilidade de uma aproximação e prolongar as discussões sobre este tema. Haverá nova reunião na quarta-feira, dia 5 de junho, ao final do dia”, refere uma nota divulgada pela Renault.

Recorde-se que a FCA anunciou, no passado dia 27 de maio, que propôs um plano de fusão à francesa Renault para criar o terceiro maior grupo global do setor, com vendas de 87 milhões de veículos e uma “forte presença em regiões e segmentos importantes”, disse, na altura, a Fiat Chrysler.

De acordo com a proposta feita pela FCA, o novo grupo seria detido em 50% pelos seus acionistas e em 50% pelos da Renault. A proposta prevê, ainda, que o grupo tenha cotação nas bolsas de Paris, Nova Iorque e Milão.