A operadora holandesa KLM Royal Dutch Airlines vai ajudar a financiar o Flying-V, o avião em forma de “V” que promete melhorar a sustentabilidade das viagens aéreas. De acordo com a CNN (acesso livre, conteúdo em inglês), o projeto idealizado por Justus Benad e desenvolvido por investigadores da Universidade de Tecnologia de Delft (TU Delft), na Holanda, está agora a ganhar asas.

“Nos últimos anos, a KLM tem sido pioneira em sustentabilidade no setor das companhias aéreas”, disse Pieter Elbers, CEO e presidente da empresa com sede na Holanda, citado pela CNN. “Estamos orgulhosos do nosso relacionamento cooperativo progressivo com a TU Delft, que se encaixa bem com a estratégia da KLM e é um marco importante no caminho para a aviação sustentável”, acrescentou.

De acordo com a TU Delft, o Flying-V usará menos 20% do combustível do que o Airbus A350-900 utiliza. “A aviação está a contribuir com cerca de 2,5% das emissões globais de CO2 [dióxido de carbono] e a indústria está em crescimento. Por isso, precisamos realmente de olhar para aviões mais sustentáveis”, explicou Roelof Vos, líder do projeto, acrescentando que esta é uma inovação necessária, que tem como objetivo a maior eficiência do setor aéreo.

“Não podemos simplesmente eletrificar toda a frota. Temos de criar novas tecnologias que reduzam o consumo de combustível de uma maneira diferente”, afirmou.

A eficiência prometida ao nível do combustível é, em grande parte, resultado do design aerodinâmico do avião. O formato em “V” vai permitir que os passageiros possam viajar sentados dentro das asas do avião, onde também estarão os tanques de combustível e a bagagem.

Já ao nível da capacidade, o Flying-V vai poder transportar quase o mesmo número de passageiros. Enquanto o Airbus A350-900 transporta entre 300 e 350 pessoas, o Flying-V vai ter 314 lugares. Mas este avião ainda vai demorar a deslocar. Espera-se que o Flying-V esteja pronto para cruzar os céus entre 2040 e 2050.

