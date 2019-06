Equipa de fiscal da PLMJ distinguida nos European Tax Awards

A equipa de direito fiscal da PLMJ foi recentemente distinguida com o prémio “European Impact Cases Portugal: Change in VAT treatment of real estate transactions in Portugal“, na 15ª edição dos European Tax Awards 2019, que se realizou em Londres.

De entre os quatro casos selecionados e considerados como European Impact Cases, referentes ao ano de 2018, a PLMJ foi a única sociedade portuguesa a marcar presença nesta categoria dos European Tax Awards.

Os sócios João Magalhães Ramalho, Serena Cabrita Neto e a associada sénior Priscila Santos foram os responsáveis pelo patrocínio do escritório neste caso.

“Este prémio é recebido com orgulho e reflete a preocupação constante da equipa de fiscal da PLMJ em acrescentar valor aos seus clientes e contribuir para a realização da justiça tributária que, no caso em apreço, se traduz numa mudança substancial do regime fiscal que vinha sendo ilegalmente aplicado, em sede de IVA, ao setor imobiliário”, diz Nuno da Cunha Barnabé, sócio coordenador da área de fiscal e patrimónios familiares, citado em comunicado.