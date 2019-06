Sindicato marca greve na Soflusa para 12 de junho

O Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia (Sitemaq) emitiu um pré-aviso de greve da Soflusa para o dia 12 de junho, visando protestar contra a quebra “da harmonia salarial” que existiria na empresa, apontou Alexandre Delgado, responsável deste sindicato, em declarações à TSF. Em causa o acordo do governo com os mestres das embarcações.

“Existia uma harmonia salarial na Soflusa que foi quebrada no dia 30, privilegiando um só grupo de profissionais”, acusou Delgado, que subinhou que o seu sindicato exige agora “rigorosamente o mesmo para os outros trabalhadores que não foram contemplados, ou seja, os mesmos 60 euros para cada um dos trabalhadores que não foram contemplados”. Se for aceite, a greve é retirada “de imediato”.

Apesar da tomada de posição do Sitemaq, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) manifestou preferir que as negociações continuem, ainda que reconhecendo que se criou um problema ao negociar-se apenas com parte dos trabalhadores da empresa.

“A solução foi só para uma determinada categoria profissional, excluindo da solução que estava em discussão a generalidade dos trabalhadores. É óbvio que quem foi excluído não se sente contente e está a exigir que também sejam respondidas as reivindicações que têm colocado“, explicou o sindicalista, também ouvido pela TSF. José Manuel Oliveira espera reunir ainda esta semana com o governo e com a gestão da Soflusa.

Nas últimas semanas, a Soflusa, responsável pelas ligações fluviais entre Barreiro e Lisboa, suprimiu dezenas de barcos em ambos os sentidos.