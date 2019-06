Já é possível fazer compras no site do Benfica e pagar com bitcoin. O clube português estabeleceu uma parceria com a startup Utrust, tornando-se um dos primeiros grandes clubes europeus a aceitar criptomoedas como meio de pagamento. A notícia foi avançada pelo Observador e confirmada pelo ECO.

Ao proceder ao check out de uma compra na loja virtual do Benfica, os fãs podem agora escolher pagar com os métodos tradicionais, como o cartão bancário, a referência Multibanco ou o PayPal, mas também com o método da Utrust. Ao continuar o processo, os clientes são direcionados para uma página da Utrust, que permite pagar com três criptomoedas: a moeda original da Utrust, a bitcoin ou o ethereum.

Benfica já aceita pagamentos com criptomoedas

Parceria “expõe milhões” de pessoas ao fenómeno das criptomoedas

“Um dos maiores clubes do mundo é oficialmente o primeiro a aceitar pagamentos com moedas digitais”, lê-se na página oficial da Utrust. “Agora, o Benfica poderá entrar no mercado de criptomoedas permitindo aos adeptos comprar subscrições, bilhetes e merchandising na sua loja oficial”, refere a startup portuguesa num comunicado. Além disso, na ótica da Utrust, a parceria “expõe milhões de clientes” ao fenómeno das criptomoedas.

Num comunicado, o Benfica garante ser “o primeiro grande clube de futebol europeu a aceitar pagamentos online em criptomoedas”. Na mesma nota, Domingos Soares de Oliveira, presidente executivo do grupo Benfica, refere que “este é um dia emocionante na história da SL Benfica”.

“Os benfiquistas fazem do Benfica o clube especial e único que é, e reconhecemos que muitos dos nossos adeptos são agora utilizadores digitais em primeiro lugar, pelo que queremos estar na linha da frente no que toca a adotar novas tecnologias e proporcionar aos nossos apoiantes a melhor experiência online. Estamos muito entusiasmados com as oportunidades que esta parceria com a Utrust apresenta na evolução da nossa estratégia de e-commerce e estamos ansiosos por aceitar o nosso primeiro pagamento com criptomoedas”, frisa o gestor na mesma nota.

As criptomoedas como a bitcoin são divisas digitais e não reguladas que ganharam popularidade mundial nos últimos anos, devido à alta volatilidade. Uma única bitcoin chegou a valer quase 20.000 euros no final de 2017. O anúncio desta parceria surge numa altura em que a bitcoin volta a brilhar, com o valor da moeda a mais do que duplicar desde o início deste ano, depois de um ano de 2018 em que o preço da divisa quase caiu para metade.

(Notícia atualizada às 16h50 com mais informações)