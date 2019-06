CEO da Amazon paga 71 milhões por penthouse em Nova Iorque

Jeff Bezos vai comprar três apartamentos em Manhattan, num dos bairros mais famosos e caros da cidade. De acordo com o The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês), o negócio do CEO da Amazon está avaliado em cerca de 80 milhões de dólares (71,1 milhões de euros).

Em causa está uma penthouse, que ocupa os últimos três pisos do 212 Fifth Avenue, localizado perto do Madison Square Park, em Manhattan, revelou àquele jornal uma fonte próxima do processo. Os apartamentos têm elevador privado, grandes terraços e estão transformados numa só habitação com 12 quartos, numa área total de 1.580 metros quadrados.

O último piso estava à venda por 73,8 milhões de dólares (65,6 milhões de euros) em 2017, mas recentemente baixou para os 58 milhões de dólares (51,5 milhões de euros), não sendo conhecido o valor exato pago por Jeff Bezos. Já os dois apartamentos abaixo foram vendidos por 28,45 milhões de dólares (25,3 milhões de euros), de acordo com documentos públicos.

De acordo com o avaliados Jonathan Miller, citado pelo WSJ, este é o negócio mais caro a ser fechado em Nova Iorque a sul da 42nd Street. É ainda o segundo maior fechado este ano em Nova Iorque, ficando atrás do contrato de quase 240 milhões de dólares (213 milhões de euros) do investidor Ken Griffin para um apartamento no 220 Central Park South.

O Bloomberg Billionaire’s Index avalia o património de Bezos em 106 mil milhões de dólares (94,2 mil milhões de euros). O CEO da Amazon já estava à procura de uma casa em Nova Iorque há alguns meses. Atualmente tem casas em Beverly Hills, Califórnia, Washington DC, West Texas e Medina.