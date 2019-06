Os portugueses foram mais generosos na última entrega da declaração de IRS. As verbas que atribuíram através da consignação a instituições sociais aumentou 26% num ano, atingido 20 milhões de euros. Em causa está a possibilidade de atribuírem a instituições de solidariedade social, associações ou igrejas 0,5% do imposto pago.

As instituições, por sua vez, pedem ao Fisco para facilitar as doações monetárias, adianta o Jornal de Notícias (acesso pago). Este ano já se simplificou parte do processo, ao permitir o contribuinte escolher a entidade aquando do pré-preenchimento da declaração automática e, no momento de entregar o IRS, confirmar essa escolha.

O número de entidades a quem os contribuintes podem doar uma parte do IRS em vindo a aumentar. Neste ano, a lista ultrapassava as quatro mil instituições e organizações, numa subida de 9% face às mais de 3.700 entidades disponíveis em 2018. No grupo de entidades estão incluídos bombeiros, obras sociais, teatros ou jardins-de-infância.