Energia anima bolsa de Lisboa. Europa à espera do BCE

Lisboa está em alta. A praça nacional segue a tendência das restantes bolsas europeias, num dia de ganhos tímidos no Velho Continente com os investidores a aguardarem pelo resultado da reunião do Banco Central Europeu (BCE). Os títulos do setor energético puxam pelo PSI-20.

O índice de referência português avança 0,19% para 5.092 pontos, enquanto no resto das praças europeias as valorizações são bastante mais ligeiras. O Stoxx 600 soma 0,06%, enquanto a bolsa espanhola ganha 0,1%. Em Itália, o FTSE MIB está a negociar abaixo da “linha de água”.

Os investidores aguardam a reunião do BCE. Mario Draghi deverá manter a taxa de juro de referência inalterada, mas vai dar detalhes sobre o novo programa de financiamento à banca. Mais importante serão as indicações que poderá dar sobre as perspetivas do banco central para o rumo da economia do euro.

Em Lisboa são os títulos do setor energético que suportam o índice. A Galp Energia soma 0,71% para 13,475 euros, enquanto a EDP segue a ganhar 0,81% para os 3,37 euros. A EDP Renováveis ganha 0,33%.

A liderar as subidas estão a Semapa, Corticeira Amorim e a Nos, com as duas primeiras a valorizarem mais de 2%, enquanto a Navigator, controlada pela Semapa, lidera as quedas. Recua 0,88% para cotar nos 3,158 euros.