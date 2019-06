A TAP, que está a fazer uma emissão de obrigações junto de pequenos investidores, teve prejuízos no ano passado. Perdeu 118 milhões de euros, mas decidiu premir alguns trabalhadores, entre eles dois quadros de topo, um deles ex-PT. A decisão gerou incómodo nos administradores do Estado que pediram uma reunião urgente com a comissão executiva.

A gestão da companhia aérea propôs que fossem pagos 1,171 milhões de euros em bónus a 180 trabalhadores. Há prémios de 110 mil euros, havendo depois outro de 88 mil, um de 49 e outro de 42 mil. Os restantes valores são todos iguais ou inferiores a 30 mil euros.

Entre as quase duas centenas de funcionarem há dois quadros de topo. De acordo com o i (link indisponível), um desses quadros é Abílio Martins, ex-Portugal Telecom no tempo de Zeinal Bava, que recebeu um dos prémios de 110 mil euros. Já a irmã de Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, recebeu um cheque de 17 mil.

A distribuição de prémios gerou “bastante incómodo” entre os administradores nomeados pelo Estado que detém 50% do capital da empresa tendo em conta o mau desempenho financeiro da TAP no ano passado.

Segundo o Jornal de Negócios (acesso pago), esse incómodo levou-os a convocar uma reunião extraordinária para analisar a decisão da comissão executiva, liderada por Antonoaldo Neves.

A reunião extraordinária do conselho de administração da empresa para discutir a decisão de distribuir estes prémios acontece esta quinta-feira.

Contactada pela Lusa, a TAP disse que não comenta “as suas políticas de mérito”.