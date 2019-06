Inquérito à Caixa prolongado por mais 40 dias

Os deputados da II comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e aos atos de gestão aprovaram esta quinta-feira o prolongamento dos trabalhos por mais 40 dias.

O prazo da comissão de inquérito ao banco público terminava no dia 14 de junho e agora, com esta prorrogação da duração por mais 40 dias, os trabalhos só terminarão na semana de 22 de julho.

De resto, já estavam previstas (não oficialmente) audições para lá da data limite anteriormente estabelecida, mas só agora os deputados da comissão de inquérito da Caixa determinaram alargar o prazo. A 17 de junho, os deputados vão inquirir novamente José Cabral dos Santos. No dia seguinte, dia 18, será a vez de Faria de Oliveira (ouvido novamente) e de Teixeira dos Santos irem ao Parlamento responderem perante a comissão. Não há mais audições previstas neste momento.

Além disso, com este prolongamento, a comissão de inquérito poderá trabalhar com o objetivo de aprovar o relatório final no último plenário desta legislatura, que acontecerá a 19 de julho.

