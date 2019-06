O Tesouro vai voltar ao mercado de dívida, numa altura em que os juros renovam mínimos históricos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou que vai realizar um leilão duplo de obrigações do Tesouro (OT) com maturidade dentro de 10 e 15 anos.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 12 de junho pelas 10h30 dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros“, anunciou a agência liderada por Cristina Casalinho em comunicado.

A yield da dívida portuguesa a 10 anos negoceia, em mercado secundário, em 0,66%, tendo já tocado esta sexta-feira no mínimo histórico de 0,64%. O último leilão de títulos com este prazo aconteceu em maio e Portugal conseguiu também o juro mais baixo de sempre: 1,059%.

Nessa colocação, o IGCP emitiu 800 milhões de euros em OT a 10 anos com uma procura 1,88 vezes superior à oferta. Já no caso do último leilão de dívida a 15 anos (realizado na mesma data), o Tesouro emitiu 450 milhões de euros, a uma taxa de juro de 1,563% e uma procura 1,9 vezes maior que a oferta.