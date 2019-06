Avaliação das casas bate recordes. Veja os preços por região

As casas estão cada vez mais caras, assim como a avaliação que os bancos fazem dos imóveis na altura de concederem crédito para os comprar. Este indicador está a subir há mais de dois anos consecutivos e, em abril, atingiu um novo recorde: o valor médio tocou nos 1.256 euros por metro quadrado. Mas há zonas do país onde este valor é bastante superior. Não é só em Lisboa.

A avaliação bancária está a subir há 25 meses consecutivos, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em abril, o valor médio do país estava nos 1.256 euros por metro quadrado, o equivalente a um aumento de nove euros face ao mês anterior.

No caso das moradias houve um aumento de três euros para os 1.131 euros por metro quadrado, mas no caso dos apartamentos a subida foi maior: 13 euros para 1.333 euros por metro quadrado. Isto na média do país.

Analisando o mapa, percebe-se que há regiões onde o valor médio é superior à média nacional. Lisboa está, como seria de esperar, no top, mas não no topo. A liderar está o Algarve, com uma avaliação bancária de 1.658 euros por metro quadrado. Atrás vem a capital, com uma média de 1.530 euros por metro quadrado e o Porto com 1.248 euros por metro quadrado.

Se Algarve, Lisboa e Porto estão no pódio, no extremo oposto está a Beira Baixa com um valor médio do metro quadrado a ficar-se pelos 870 euros. Conheça, em baixo, os valores para as restantes regiões.

Avaliação bancária nas várias regiões do país