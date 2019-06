BCP puxa por Lisboa. PSI-20 sobe há seis sessões

A bolsa nacional soma e segue. O PSI-20 terminou em alta pela sexta sessão consecutiva, protagonizando o mais longo ciclo de subidas dos últimos dois meses. Acompanhou o rumo positivo dos pares europeus, com os investidores a continuarem a reagir positivamente ao recuo dos EUA nas tarifas ao México e a estímulos orçamentais na China. Em Lisboa, o BCP destacou-se.

O PSI-20 fechou a valorizar 0,65%, para os 5.207,15 pontos, renovando máximos de um mês, com 11 títulos em alta, três em queda e quatro inalterados: EDP Renováveis, Mota-Engil, F. Ramada e REN.

O BCP destacou-se positivamente no dia em que começou a pagar o dividendo de 0,2 cêntimos por ação. As ações do banco liderado por Miguel Maya somaram 1,7%, para os 26,23 cêntimos, sendo um dos principais responsáveis pelo fecho positivo do PSI-20. Na Europa, o Stoxx Europe 600 ganhou 0,72%.

Destaque ainda para a Galp que subiu 0,69%, para os 13,795 euros, no dia em que a petrolífera informou em comunicado que assinou um acordo com a Sonatrach para garantir o fornecimento de 2,5 mil milhões de metros cúbicos por ano de gás natural da Argélia para a Península Ibérica, através das rotas internacionais de gasodutos já existentes. O contrato estará em vigor por até 10 anos.

As papeleiras também sobressaíram, com a Navigator em destaque. As ações da papeleira, uma das empresas que tinha sido mais penalizada pela incerteza relativa às políticas aduaneiras dos EUA, subiu 2,68%, para os 3,298 euros. Já a Altri valorizou em bolsa 0,91%, para os 6,1 euros.

(Correção: Título alterado para sexta sessão e não sétima sessão consecutiva de ganhos. Pelo lapso, apresentamos as nossas desculpas aos leitores)