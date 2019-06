Noite de Santo António, em Lisboa, é sinónimo de sardinhas, marchas, multidões e trânsito. Algumas ruas da capital vão estar cortadas devido às festas que obrigam a que haja uma adaptação. Nos bairros de Alfama, Bica, Graça e Santos a circulação pode ser difícil durante todo mês, mas há ruas que vão estar cortadas esta quarta-feira a partir das 18h00 e das 20h00. Veja o mapa:







Os condicionamentos de trânsito na Avenida da Liberdade vão acontecer por fases até ficarem os acessos completamente cortados. A partir das 17h30 ficará interrompida a circulação na avenida até à interceção com a rua Alexandre Herculano e os Restauradores. Uma hora mais tarde fica impedida a passagem para o Marquês de Pombal. A partir das 21h00, a zona do Rossio ficará também interdita a automóveis. O trânsito regressa à normalidade às 8h00 “desde que estejam reunidas as condições de segurança”, referiu a PSP em comunicado de imprensa.

A realização dos casamentos de Santo António pode também afetar a Praça do Município e a zona da Sé.

Autocarros e elétricos vão ser afetados

A Carris alerta que haverá perturbações na circulação de autocarros, sendo que o ascensor da Bica será suprimido. As principais alterações dos percursos são feitas nas zonas da Baixa ao Castelo, Sapadores, Rua do Arsenal, Rua dos Caminhos de Ferro, Avenida da Liberdade e Marquês de Pombal. Ao todo 31 carreiras vão ser afetadas. A partir das 18h00 a circulação dos elétricos 12, 24, 25 e 28 será suprimida.

Durante a noite, os autocarros da Rede da Madrugada circulam em horário normal, a partir das 0h30. Contudo, as carreiras 202, 206, 207, 208 e 210 vão ter alterações no percurso.

Linha Azul e Verde com reforço

O Metropolitano de Lisboa vai alargar também o funcionamento durante a madrugada. O principal reforço será feito na linha azul e verde. O serviço vai contar com seis carruagens e a circulação será feita da seguinte forma:

A Linha Azul vai estar a funcionar até às 3h00. Com exceção da estação da Avenida, que por razões de segurança encerra às 00h30.

A Linha Verde conta com todas as estações abertas até às 3h00.

A Linha Amarela e Vermelha vão funcionar com serviço normal até à 1h00.

As linhas do metro voltam a abrir, como todos os dias, às 6h30.

Comboios vão circular durante a noite

A CP vai manter os comboios a circular durante a madrugada em três linhas urbanas:

Rossio – Sintra: 1h30; 2h00; 3h00; 3h30; 4h00; 4h30; 5h00 e 5h30;

1h30; 2h00; 3h00; 3h30; 4h00; 4h30; 5h00 e 5h30; Cais do Sodré – Cascais: 2h30; 3h30 e 4h30;

2h30; 3h30 e 4h30; Santa Apolónia – Azambuja: 1h30 e 3h30.

A Transtejo vai reforçar o serviço de transporte nas ligações fluviais entre o Barreiro e Cacilhas. Durante o dia de quinta-feira, feriado municipal de Lisboa, a empresa vai praticar o horário de feriado nos cinco trajetos.