Todos os caminhos vão dar aos Santos

“Santo António, Santo António

Que tens tu de especial?

Só sei que na tua festa

Há alegria no arraial.”

As quadras populares e os manjericos são imagem de marca dos Santos Populares. Em Lisboa, o patrono da festa é Santo António. A capital ganha novas cores, alegria e até cheiros. Nos bairros mais tradicionais, cada recanto é transformado num arraial onde a música e as sardinhas têm presença obrigatória. Mas com tantas possibilidades o difícil vai ser escolher. O ECO preparou-lhe um pequeno mapa com algumas das festa já agendadas durante o mês de junho. De Alcântara aos Olivais, são vários os locais com concertos, música, comida e atividades ao ar livre. É só escolher.