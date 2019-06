Vêm aí mais radares. As estradas portuguesas vão passar a estar vigiadas por mais 50 aparelhos, que se juntam aos 30 já existentes do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), revela o Jornal de Notícias (acesso pago).

Rui Ribeiro, presidente da ANSR, assegura que “o concurso público para a aquisição e instalação dos novos radares deverá ser lançado muito em breve, dentro de um mês”. Revelou ainda ao JN que os radares “deverão estar colocados e em funcionamento durante o próximo ano”.

Os aparelhos já foram escolhidos, “falta apenas definir os locais onde vão ser colocados”, mas “serão instalados nos troços das estradas onde ocorrem mais acidentes devido ao excesso de velocidade”. No ano passado morreram 512 pessoas vítimas de acidentes nas estradas portuguesas, mais duas do que no ano anterior (510).

Preocupado com os valores registados a nível da sinistralidade rodoviária em Portugal, Rui Ribeiro destacou, à margem da “Conferência Alta segurança”, a importância de “fiscalizar cada vez mais o comportamento dos condutores, que têm de ser sancionados e vigiados”.