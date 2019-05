O Automóvel Clube de Portugal (ACP) acusa o Governo de ter colocado poucas coisas em prática daquilo que estava previsto no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária aprovado há dois anos. Nesse sentido, e justificando com os números da segurança rodoviária, a entidade defende a implementação urgente de radares nos semáforos para evitar o aumento da sinistralidade nas estradas.

De acordo com um estudo feito pelo Observatório ACP à evolução da segurança rodoviária entre 2008 e 2018, citado pela TSF, se a tendência se mantiver, em 2020 deverão morrer 520 pessoas nas estradas portuguesas, muito acima da meta prevista nesse plano (399). Ou seja, são 121 vítimas mortais que podiam ser evitadas.

Assim, o ACP defende a necessidade da adoção de medidas urgentes de forma a evitar este cenário, num país que já está acima da média da União Europeia em número de mortos, feridos e acidentes rodoviários.

Uma dessas medidas é a instalação de radares nos semáforos, a alteração do Código Penal nos casos de condução sob efeito de substâncias psicotrópicas e um controlo de forma mais ativa dos veículos sem seguro ou inspeção. E ainda a criação de um Grupo de Trabalho no Parlamento e uma equipa no Ministério Público.

Basta apenas vontade política, sublinha a entidade, que apela ao cumprimento do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária em vigor desde 2007 e até 2020. Se nada for feito, o ACP prevê mais mortos dentro e fora das localidades, entre peões e condutores, nas zonas de Lisboa, Centro, Alentejo e Algarve, bem como em acidentes com carros, motas e bicicletas.