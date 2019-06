Uma avaria ainda por identificar deixou sem energia praticamente todo o território da Argentina e do Uruguai, além de partes do Brasil e do Paraguai, anunciaram este domingo as empresas fornecedoras de eletricidade.

“Uma falha maciça no sistema de interconexões deixou toda a Argentina e Uruguai sem eletricidade”, anunciou a companhia elétrica argentina, Edesur, no Twitter. O corte registou-se antes do amanhecer em Buenos Aires, cerca das 7h00 locais (11h00 em Lisboa), segundo a imprensa argentina.

A companhia uruguaia UTE anunciou pouco depois que às “07h06 uma avaria na rede argentina atingiu o sistema interconectado, privando do serviço todo o território nacional e várias províncias do país vizinho”. Junta, a população da Argentina e do Uruguai eleva-se a cerca de 48 milhões de pessoas.

O corte, segundo um comunicado da secretaria de Energia citado pelo jornal Clarín, foi consequência de um “colapso do sistema de interconexão”, de causas “ainda não determinadas”, e o restabelecimento do serviço pode demorar “algumas horas”.

O subsecretário da Proteção Civil Daniel Russo precisou à televisão TN que o restabelecimento do serviço pode levar “entre seis e oito horas”. Russo adiantou que, embora as causas da avaria ainda estejam a ser investigadas, é admitida a hipótese de estarem “relacionadas com um fenómeno meteorológico”.

Além de residências, a avaria afeta a sinalização de tráfego e a circulação ferroviária, e pode interferir na realização das eleições locais previstas para este domingo na Argentina, segundo a BBC.