Linklaters celebra 17 anos de presença em Portugal

No ano em que celebra 17 anos de presença em Portugal, a Linklaters convidou clientes, colaboradores, alumni e amigos para um cocktail, que se realizou nos terraços do Centro Cultural de Belém (CCB) no início do mês.

Após um discurso de boas vindas, António Soares, um dos fundadores desta sociedade de advogados em Lisboa e atual managing partner do escritório, recordou que “o escritório de Lisboa abriu portas em 2002 com um grupo de 14 advogados portugueses, e foi com o apoio de uma vasta equipa espalhada pelos 30 escritórios da Linklaters em todo o mundo que foi crescendo, tendo hoje 52 advogados em Lisboa”.

Charlie Jacobs, senior partner da Linklaters também destacou durante o evento que o escritório lisboeta “é uma parte importante” da Linklaters e é “essencial para disponibilizar uma oferta global aos clientes”. O escritório “é um hub brilhante e bem-sucedido”, referiu, dado que serve de ligação entre a Europa, a África Lusófona, e o Brasil.