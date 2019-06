5 coisas que vão marcar o dia

Vai ser um dia preenchido na Assembleia da República (AR). Pela manhã, Vítor Constâncio será ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e, depois de almoço, é a vez de Pedro Duarte Neves. Ainda à tarde, o primeiro-ministro vai ao Parlamento para o debate quinzenal, cujo tema é “Políticas ambientais e de valorização do território”. Mais tarde, é discutida e votada a Lei de Bases da Saúde.

Debate quinzenal com o primeiro-ministro

Esta terça-feira, pelas 15h00, há debate quinzenal na Assembleia da República com o primeiro-ministro António Costa sobre as “Políticas ambientais e de valorização do território”. A escolha deste tema acontece numa altura em que se assinalam dois anos depois do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos, provocando a morte de 66 pessoas e originando 253 feridos, setes dos quais graves.

Mais duas audições no âmbito da Comissão de Inquérito à CGD

Os deputados da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco preparam-se para mais um longo dia. Depois de, na segunda-feira, terem ouvido Faria de Oliveira, banqueiro que presidiu aos destinos do banco público entre 2008 e 2010, e José Pedro Cabral dos Santos, ex-diretor das grandes empresas da CGD, esta terça-feira há, novamente, dose dupla. Vítor Constâncio, ex-governador do Banco de Portugal (BdP), volta a ser ouvido logo pela manhã, às 9h30, seguindo-se, às 17h00, a audição de Pedro Duarte Neves, ex-vice-governador do BdP.

Prossegue o Fórum BCE em Sintra

O Banco Central Europeu (BCE) volta a organizar o seu fórum anual em Sintra. O ECB Forum teve início na segunda-feira ao final da tarde, com uma intervenção do presidente do BCE, Mario Draghi, mas os principais eventos e debates estão agendados para esta terça-feira e, também, para quarta-feira. O destaque de hoje é o painel com Mario Draghi e Mark Carney, governador do banco central britânico. A sexta edição do Fórum do BCE tem como tema as duas décadas de união monetária.

Nova votação da Lei de Bases da Saúde

A Lei de Bases da Saúde vai, novamente, a votos. Esta terça-feira, depois do plenário, o grupo de trabalho vai continuar a discutir as propostas de alteração e proceder a votações indiciárias. Este domingo, o Bloco de Esquerda rejeitou que tenha criado um impasse quanto à aprovação da Lei de Bases e salientou que a legislação só não será aprovada se o Partido Socialista (PS) “considerar que impor” Parcerias Público-Privadas (PPP) “é mais importante”.

Último dia para investir nas obrigações da TAP

Esta terça-feira é o último dia para investir nas obrigações da TAP. Termina às 15h00 o prazo para os investidores do retalho poderem dar as suas ordens de subscrição ou revogá-las. A taxa de juro oferecida aos investidores é de 4,375%, por um investimento de quatro anos. As ordens de subscrição devem ser apresentadas para um montante mínimo de 1.000 euros, correspondente ao valor unitário de cada obrigação.