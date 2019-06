Nove autores de joalharia portuguesa desenharam uma coleção exclusiva inspirada na arquitetura do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT). As linhas contemporâneas do premiado edifício servem de matéria-prima às propostas dos nove designers nacionais.

Com diferentes áreas de formação, do design à arquitetura, das ciências exatas às humanas, uma nova geração de criadores encontra na joalharia portuguesa a sua área de expressão criativa, trazendo novas perspetivas e uma renovada abordagem artística a uma arte de grande tradição no país.

Esta coleção representa a visão de cada um dos nove criadores sobre o premiado edifício do MAAT, um projeto da arquiteta britânica Amanda Levete, que foi já distinguido a nível internacional por prémios como Best Museum Architecture of the Year e o Best of Best Iconic Awards 2017.







A fluidez das linhas arquitetónicas, a textura e o reflexo da luz e do rio nos mosaicos ou a subtil integração na paisagem foram algumas das bases de inspiração para as criações de Ana Pina, Dalila Gomes, Joana Santos, Kathia Bucho, Leonor Silva, Maria Avillez, Mater Jewellery Tales, Romeu Bettencourt e Vangloria.

O presidente da direção da AORP, Nuno Marinho, ressalta a pluralidade das propostas. “São reflexo da diversidade e versatilidade de estilos que encontramos hoje em dia na joalharia portuguesa. Fruto desta “importação” de talentos de diferentes áreas criativas – da arquitetura ao design, da arte ao marketing, há uma nova energia no setor, que contagia não apenas a entrada de novos atores, como inspira as marcas mais tradicionais, que se sentem instigadas por esta efervescência criativa”.

Esta iniciativa Portuguese Jewellery X MAAT Special Edition resulta de uma parceria entre a Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) e o museu. A coleção Portuguese Jewellery X MAAT Special Edition encontra-se à venda na loja do MAAT.