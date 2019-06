O presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, criticou esta terça-feira as declarações do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sobre possíveis mudanças na política monetária pelo BCE, avança a agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Trump diz que essas alterações de que Draghi fala poderiam provocar um cenário de concorrência desleal entre a Europa e os Estados Unidos. “Mario Draghi acaba de anunciar mais estímulos, o que imediatamente derrubou o euro contra o dólar, tornando injustamente mais fácil para eles competirem contra os EUA. Eles têm conseguido isso há anos, juntamente com a China e outros”, escreveu Trump na sua conta oficial de Twitter.

Esta terça-feira, em Sintra, onde decorre o Fórum do BCE, o presidente do Banco Central Europeu disse que, caso a situação económica da Zona Euro não melhor o suficiente, “serão necessários estímulos adicionais”. O Banco Central Europeu está, segundo Draghi, pronto para usar todos os instrumentos que tem disponíveis, incluindo cortes nas taxas de juro.

“Na ausência de melhorias, de tal forma que o regresso sustentado da inflação para a nossa meta é ameaçado, serão necessários estímulos adicionais”, afirmou o líder do BCE.