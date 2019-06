A loja da emblemática Arcádia, no Alameda Shop & Spot, no Porto, recebeu o primeiro terminal digital de pagamentos da Alipay em Portugal. A instalação foi realizada pela portuguesa Pagaqui, parceiro estratégico da plataforma chinesa criada pelo grupo Alibaba.

“A Arcádia foi um aderente entusiasta e a primeira empresa portuguesa onde a Pagaqui instalou o sistema de pagamento com QR Code Alipay, que irá estar disponível muito brevemente numa rede alargada de comerciantes, distribuída por todo o país”, explica João Barros, CEO da Pagaqui, citado em comunicado.

O espaço no centro comercial portuense foi o primeiro local a receber o terminal deste sistema sem numerário nem cartões, mas foram já instalados outros dois nas lojas da Arcádia da Rua do Almada e da Rua de Santa Catarina, na baixa do Porto. O objetivo da marca é disponibilizar esta forma de pagamento digital também nas outras lojas.

“A Arcádia quer estar na linha da frente e acompanhar a evolução dos hábitos dos consumidores, que cada vez mais procuram formas de pagamento digitais“, afirma Francisco Bastos, administrador da marca de chocolates portuense, citado em comunicado. “Esta parceria com a Pagaqui para a instalação do sistema de pagamentos Alipay vem precisamente ao encontro dessa vontade”, completa.