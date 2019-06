Mário Draghi não está para “meias medidas”. Perante sinais de enfraquecimento da economia do euro, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) admitiu avançar com novos estímulos, incluindo descer juros. As palavras do italiano no Fórum do BCE, em Sintra, tiveram um impacto quase automático nos mercados, puxando pelas bolsas e arrastando o euro. Mas também trouxeram boas notícias para as famílias que no espaço de poucas horas “ganharam” seis meses extra de juros negativos no crédito da casa.

“Na ausência de melhorias, de tal forma que o regresso sustentado da inflação à nossa meta é ameaçado, serão necessários estímulos adicionais”, começou por dizer Draghi num discurso nesta terça-feira, acrescentando que “mais cortes nas taxas de juro e outras medidas” fazem parte do leque de instrumentos que o BCE está disposto a assumir.

O mercado não hesitou e não tardou em incorporar o sinal dado pelas palavras de Mário Draghi. Os futuros das Euribor, as taxas de referência para a grande maioria dos empréstimos para a casa em Portugal, que tendem a acompanhar o movimento dos juros do BCE, afundaram ainda mais, prolongando o no tempo o alívio dos encargos das famílias portuguesas com a prestação do crédito.

Evolução dos futuros da Euribor a 3 meses

Fonte: Reuters

O movimento foi de tal forma intenso que os futuros da Euribor a três meses — indexante de referência para cerca de metade dos créditos à habitação existentes em Portugal — estenderam em seis meses o período em que apontam para que os juros se mantenham em terreno negativo.

No passado dia 17 de junho, véspera do discurso de Mário Draghi, os futuros para a Euribor a três meses assumiam que esse indexante ficasse positivo em junho de 2023. Um dia depois, e após as declarações de Mario Draghi, o mercado adiou esse cenário para o final daquele ano.

O mercado aponta mesmo para que aquele indexante se possa tornar ainda mais negativo, para assumir daqui a um ano, em junho de 2020, o mínimo de -0,495%. Só a partir daí prevê uma inversão gradual do rumo dos juros para esses assumirem pela primeira vez valores positivos em dezembro de 2023, nos 0,05%.

A confirmar-se essa expectativa, as famílias portuguesas poderão contar assim com mais quatro anos e meio de juros negativos no crédito à habitação.