O agente desportivo Jorge Mendes já esteve envolvido em vários negócios milionários de venda de jogadores, sendo que aquelas que envolveram jogadores de clubes portugueses superam os mil milhões de euros. O próximo grande negócio a envolver o empresário português será a venda de João Félix.

Foram no total 1.113,8 milhões de euros em vendas, adianta o Jornal de Notícias (acesso pago). Já as comissões arrecadadas com transferências para o estrangeiro terão dado um encaixe de 113 milhões de euros para o empresário português, que lidera a empresa de gestão de carreiras de profissionais desportivos Gestifute.

O empresário celebrou os primeiros grandes negócios em 2004, nomeadamente entre o Porto e o Chelsea, com as transferências de Ricardo Carvalho e Paulo Ferreira. Mais recentemente, uma das maiores operações em que o empresário esteve envolvido foi a venda de Raúl Jiménez.

Entretanto, a transferência do jogador do Benfica, João Félix, para o Atlético de Madrid, que tem sido muito falada mas ainda não foi confirmada oficialmente, deverá bater o recorde do agente. A venda deverá concretizar-se por por 120 milhões de euros, cabendo ao clube da Luz 106,8 milhões de euros e ao empresário 12 milhões de euros. Os restantes 1,2 milhões vão para o Porto, onde João Félix jogou durante sete anos.