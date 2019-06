A SAD do Benfica soma se segue na bolsa nacional. Esta terça-feira regista uma valorização de mais de 5%, animada com a possível venda de João Félix ao Atlético de Madrid por uma soma recorde no futebol em Portugal.

Depois de subirem mais de 2% na primeira sessão da semana, a tendência de ganhos mantém-se. As ações da SAD encarnada seguem a valorizar 5,39% para 3,13 euros, desempenho que ganha maior expressão à luz do comportamento negativo da generalidade das cotadas na bolsa de Lisboa.

Benfica dispara com João Félix

O desempenho positivo é acompanhado de um volume elevado de ações transacionadas. De acordo com datos da Reuters, trocaram de mãos 22.600 ações, gerando uma liquidez de quase 70 mil euros. A média diária dos últimos seis meses é de apenas 20 mil euros.

A animar a negociação da SAD estão as notícias que dão conta da saída de João Félix por uma soma recorde. De acordo com a TVI, o jovem jogador que se sagrou campeão nacional com a camisola dos encarnados deverá rumar ao Atlético Madrid por 120 milhões de euros.

Os 120 milhões de euros fazem da transferência do jovem jogador, que se estreou na Seleção Nacional na fase final da Liga das Nações, a maior de sempre no futebol nacional. E é a quinta mais valiosa de sempre do futebol mundial, à frente de Cristiano Ronaldo na saída do Real Madrid para a Juventus.

Dos 120 milhões, o clube da Luz irá receber 106,8 milhões de euros, sendo que o empresário Jorge Mendes encaixa 12 milhões de euros. Os restantes 1,2 milhões vão para o Porto, onde João Félix jogou durante sete anos, conta a TVI.