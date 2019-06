Michel Platini, ex-presidente da UEFA, foi detido esta terça-feira em França, por suspeitas de corrupção. De acordo com o jornal francês Mediapart (acesso condicionado, conteúdo em francês), em causa estará a decisão de ter escolhido o Qatar como país organizador do Mundial 2022, ficando Platini acusado de favoritismo.

A detenção ocorreu esta manhã, na sequência de uma investigação levada a cabo pela Procuradoria Nacional de Finanças (PNF) às condições para a escolha do organizador da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, avança o Le Monde (acesso condicionado, conteúdo em francês). Michel Platini terá sido chamado a prestar depoimento no Gabinete Anticorrupção da Polícia Judiciária Francesa (OCLCIFF), em Nanterre (Hauts-de-Seine), mas acabou por ficar detido.

O PNF está especialmente interessado em saber o que foi discutido durante um almoço realizado a 23 de novembro de 2010, no Palácio do Eliseu, onde estiveram presentes Nicolas Sarkozy, Michel Platini, Tamim bin Hamad Al Thani, Emir do Qatar, e Sheikh Hamad bin Jassem, atual primeiro-ministro do Qatar. Claude Guéant, ex-chefe de Gabinete de Sarkozy, e Sophie Dion, ex-assessora técnica de Sarkozy, também estiveram presentes.

Assim como Michel Platini, também Claude Guéant e Sophie Dion foram chamados pelo Escritório Central de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros e Fiscais (OCLCIFF), embora estes últimos não estejam detidos. Em causa estarão “supostos atos de corrupção e suborno de pessoas que não exerçam serviço público”, refere o Le Monde.

Michel Platini foi eleito presidente da UEFA em 2007 e ficou a ocupar esse cargo até 2015, ano em que foi banido pelo Comité de Ética da FIFA, embora sempre tenha negado ter cometido qualquer ilegalidade. Em 2010, altura em que o Qatar foi escolhido para organizar a competição mundial — o que levantou várias polémicas –, Platini estava em funções.

O Mundial de futebol de 2022 no Qatar vai decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro, com a final a acontecer a 18 de dezembro. O evento estava inicialmente previsto para 2010 mas, devido ao calor do verão no Qatar, ficou adiado para o inverno de 2022.

(Notícia atualizada às 10h13 com mais informação)