Neto de Champalimaud nomeado para a administração dos CTT

Depois da saída de Francisco de Lacerda e a entrada de João Bento para o substituir na liderança dos CTT, prosseguem as mudanças na administração da empresa. Duarte Palma Leal Champalimaud, vice-presidente do grupo Manuel Champalimaud, é o novo nome na administração da empresa dos correios, onde vai assumir as funções de vogal não executivo, anunciou a empresa ao mercado, esta quarta-feira.

“Os CTT – Correios de Portugal informam que o Conselho de Administração, hoje reunido, deliberou cooptar Duarte Palma Leal Champalimaud para as funções de Vogal Não Executivo do Conselho de Administração dos CTT, para completar o mandato em curso (2017-2019) na sequência da renúncia ao cargo de Administrador apresentada por Francisco José Queiroz de Barros de Lacerda”, dá conta o comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

O neto do falecido industrial António Champalimaud, assumirá o cargo de vogal não executivo até ao término deste mandato que acontece este ano, sendo que a sua “cooptação será submetida a ratificação na próxima Assembleia Geral dos CTT”, refere o mesmo comunicado.

De salientar que Duarte Palma Leal Champalimaud, é atualmente vice-presidente da holding de Manuel Champalimaud que é o maior acionista da empresa dos Correios, onde após vários reforços recentes controla já mais de 13% do capital.