Hoje nas notícias: milhões de Jorge Mendes, AIMI e Bolonha

As vendas de jogadores de clubes portugueses representados pelo agente Jorge Mendes ascendem aos mil milhões de euros. Depois de um debate que se arrasta há dois anos, ficou decidido que os terrenos para construção vão mesmo ter de pagar AIMI. Os estudantes portugueses que participam em programas de mobilidade, em instituições europeias, tem vindo a aumentar desde o acordo de Bolonha e chegaram aos dez mil este ano letivo. Veja estas e outras notícias que marcam as manchetes nacionais.

Jorge Mendes vendeu mais de mil milhões de euros em jogadores de clubes portugueses

O agente desportivo Jorge Mendes já esteve envolvido em vários negócios milionários de venda de jogadores, sendo que aqueles que envolveram jogadores de clubes portugueses superam os mil milhões de euros. As comissões com transferências para o estrangeiro já deram um encaixe de 100 milhões para o empresário português. Em 2004 foi celebrado o primeiro grande negócio, entre o Porto e o Chelsea, mas a transferência do jogador do Benfica, João Félix, para o Atlético de Madrid, que poderá chegar aos 120 milhões de euros, baterá o recorde.

Terrenos para construção têm mesmo de pagar AIMI

As sociedades imobiliárias terão mesmo de começar a pagar AIMI (Adicional ao IMI) sobre os terrenos para construção. A decisão foi tomada pelo Tribunal Constitucional e em causa está um diferendo que opunha estas sociedades e o Fisco. Enquanto as empresas defendem que os terrenos não devem pagar esse imposto se estiverem destinados à atividade comercial — afirmando ser uma descriminação entre prédios urbanos habitacionais e terrenos –, o Fisco entende que, mesmo nestes casos, devem pagar. Esta “discussão” entre certas empresas (embora a lei vá ser aplicada a todas de agora em diante) e o Fisco já se arrasta há dois anos.

Portugueses a estudar pela Europa quadruplicaram em 20 anos de Bolonha

Foi em 1999 que se assinou o acordo de Bolonha, que se debruçou sobre medidas comuns para a Educação na Europa, como a mobilidade dos estudantes pelo Velho Continente. Os portugueses que aderiram a este programa e dedicaram um semestre ou um ano a estudar noutra instituição europeia aumentaram quase 40% desde o início do século e neste ano são cerca de dez mil os estudantes nacionais em mobilidade no estrangeiro. A vinda de estudantes de fora para Portugal também tem aumentado e, neste ano letivo, são 15 mil os que estão cá.

Farfetch: “Não estamos a falar de apenas uma criptomoeda”

Um dia depois de ser anunciado que o Facebook vai lançar uma moeda virtual — Libra –, um dos membros fundadores já veio esclarecer que esta não é “apenas uma criptomoeda”. José Neves, líder da portuguesa Farfetch, conta como a empresa foi abordada pelo Facebook para fazer parte deste projeto, no qual será “responsável por operar e desenvolver a Libra Blockchain”. O empresário acredita que esta moeda, na qual a Farfetch investiu dez milhões de dólares, vai “ajudar a eliminar fricções nas operações de e-commerce”, assumindo um “papel determinante da estratégia de blockchain geral a desenvolver para o futuro”.

Governo garante a procuradores salários acima do primeiro-ministro

O Governo está a trabalhar em conjunto com o Parlamento para clarificar a lei, de forma a determinar que os procuradores no topo de carreira, tal como os juízes, podem ganhar mais do que o primeiro-ministro. Esta equiparação remuneratória entre as duas classes é defendida pela procuradora-geral da República, Lucília Gago, que se mostra intransigente na matéria. A proposta do grupo parlamentar do PS determina o paralelismo entre as carreiras.

