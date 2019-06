Tréguas provisórias na guerra comercial animam Wall Street

Os investidores estão esperançosos quanto às negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. As bolsas norte-americanas iniciaram a sessão desta quinta-feira a valorizar, depois da notícia que dá conta que a China e os Estados Unidos da América (EUA) deverão acordar, em breve, uma trégua nas suas crescentes disputas comerciais.

Na véspera de os líderes dos dois países se reunirem à margem da cimeira do G20, em Osaka, Washington e Pequim estão empenhadas em estabelecer um acordo que prevê o adiamento de mais taxas alfandegárias por parte dos EUA, avançou esta manhã o jornal Hong Kong.

Recorde-se que, na quarta-feira passada, o presidente Donald Trump afirmou que seria possível alcançar um acordo comercial com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no final desta semana. Contudo, segundo escreve a agência Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês), o líder dos Estados Unidos também disse que está preparado para impor novas tarifas sobre praticamente todas as importações chinesas. Isto caso as negociações comerciais venham a fracassar.

Neste cenário, o S&P está a valorizar 0,28%, enquanto o industrial Dow Jones sobe 0,08% e o tecnológico Nasdaq está a somar 0,37%.